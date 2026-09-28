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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 03.42 WIB

Tak Selalu Harus Banting Tulang, 5 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki Kuat

Weton yang bisa hidup kaya raya tanpa kerja keras dan usaha berat./ Freepik/ jcomp - Image

Weton yang bisa hidup kaya raya tanpa kerja keras dan usaha berat./ Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari dan pasaran kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, sifat, serta gambaran mengenai perjalanan hidup dan peruntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih mudah memperoleh peluang, bantuan, maupun kemudahan dalam urusan kehidupan. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa.

Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat sehingga dipercaya dapat menjalani kehidupan berkecukupan tanpa harus selalu bekerja terlalu keras. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki pembawaan berwibawa dan karisma yang cukup kuat. Sikap tersebut dipercaya membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan dan membuka kesempatan kepada mereka.

Peluang rezeki dalam kepercayaan tersebut dapat hadir melalui hubungan sosial, kerja sama, ataupun tawaran yang muncul secara tidak terduga.

Namun, keberuntungan juga perlu diimbangi dengan sikap hati-hati. Rasa terlalu percaya diri dapat membuat seseorang kurang mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

2. Senin Pon

Senin Pon memiliki neptu 11, hasil dari Senin dengan nilai 4 dan Pon dengan nilai 7.

Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sederhana, serta tidak gemar mencari perhatian. Justru sifat tersebut dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Peluang bisa datang melalui pertemanan atau hubungan kerja yang awalnya terlihat sederhana. Hubungan yang terjalin dengan baik kemudian dapat berkembang menjadi kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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