Finansial Selalu Ada Jalan, 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Rezeki Berkelanjutan

Weton rezeki abadi yang finansial dan uang selalu mengalir tanpa henti./Freepik/ freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan dan kondisi finansial. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta bagaimana seseorang menjalani berbagai aspek kehidupannya.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki lebih terbuka. Mereka digambarkan mudah membangun hubungan dengan orang lain, mampu membaca kesempatan, serta memiliki karakter yang mendukung usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki aliran rezeki kuat sehingga peluang finansialnya dipercaya selalu tersedia.
1. Minggu Legi
Minggu Legi mempunyai neptu 12. Dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang ramah, dermawan, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.
Sikap terbuka membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan kerja sama maupun peluang baru dipercaya dapat muncul.
Karakter suka membantu dan pandai menjaga hubungan juga disebut menjadi salah satu faktor yang membuat pintu rezeki mereka tetap terbuka. Meski demikian, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan usaha dan sikap rendah hati.
2. Selasa Kliwon
Selasa Kliwon memiliki jumlah neptu 17. Weton ini dalam kepercayaan Jawa kerap digambarkan mempunyai intuisi kuat serta kemampuan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.
Mereka disebut mampu membaca situasi dan melihat kesempatan yang mungkin terlewat oleh orang lain. Sikap percaya diri serta kemampuan menjaga kepercayaan juga membuat mereka mudah memperoleh dukungan dari rekan maupun mitra.
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Jawa Pos
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