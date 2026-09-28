3 Shio yang Bakal Lunas Utang di Akhir Tahun 2026, Rezeki yang Datang sampai Bikin Derajatnya Naik

Shio yang diramalkan akan lunas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki juga datang untuk menaikkan derajat orang yang menerimanya. (dok: pexels)
JawaPos.com - Hidup dari setiap orang sudah memiliki rezeki dan peruntungannya masing-masing.
Keberuntungan bisa saja hadir dalam serangkaian hal yang pada akhirnya bisa sangat berpihak pada orang yang menerima.
Sama halnya dengan sejumlah orang yang diprediksi akan menerima berbagai macam kebaikan di paruh kedua tahun kuda api ini.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan lunas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki juga datang untuk menaikkan derajat orang yang menerimanya.
1. Shio Ular
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular biasanya merupakan orang yang cerdik.
Namun, persoalan hidup pun juga hadir pada orang yang cerdik membuat mereka jadi punya serangkaian masalah, termasuk keuangan.
Meski begitu tahun kuda api ini dikatakan akan jadi periode yang berpihak kepada mereka yang bershio satu ini.
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