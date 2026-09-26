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Muhammad Rais Raya
Minggu, 27 September 2026 | 04.11 WIB

3 Zodiak yang Bakal Lunas Utangnya di Akhir Bulan, Tahun 2026 Tak Punya Tanggungan Lagi

Zodiak yang diramalkan bakal lunas utangnya di akhir bulan saat tahun 2026 tak punya tanggungan lagi. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal lunas utangnya di akhir bulan saat tahun 2026 tak punya tanggungan lagi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Tak memiliki utang atau cicilan tentu sangat melegakan dan menenangkan hidup.

Tanggungan yang belum terlunasi sering kali bisa jadi beban pikiran bagi seseorang yang memilikinya.

Keberuntungan sendiri diprediksi akan datang menghampiri membuat orang-orang terpilih ini jadi memiliki kelancaran rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal lunas utangnya di akhir bulan saat tahun 2026 tak punya tanggungan lagi. 

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan memperoleh keberuntungan di paruh kedua tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka berpeluang mendapatkan kelancaran rezeki yang bisa memberikan banyak keuntungan.

Salah satu yang bisa dirasakan tentu pendapatan yang lancar sehingga bisa digunakan untuk membayar utang.

Perlahan-lahan, semua yang perlu dilunasi pun bisa terselesaikan sampai akhirnya mereka tak punya lagi satu pun tanggungan yang tersisa.

2. Zodiak Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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