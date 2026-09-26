3 Zodiak yang Bakal Lunas Utangnya di Akhir Bulan, Tahun 2026 Tak Punya Tanggungan Lagi

Zodiak yang diramalkan bakal lunas utangnya di akhir bulan saat tahun 2026 tak punya tanggungan lagi. (dok: magnific)
JawaPos.com - Tak memiliki utang atau cicilan tentu sangat melegakan dan menenangkan hidup.
Tanggungan yang belum terlunasi sering kali bisa jadi beban pikiran bagi seseorang yang memilikinya.
Keberuntungan sendiri diprediksi akan datang menghampiri membuat orang-orang terpilih ini jadi memiliki kelancaran rezeki.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal lunas utangnya di akhir bulan saat tahun 2026 tak punya tanggungan lagi.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan
1. Zodiak Virgo
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan memperoleh keberuntungan di paruh kedua tahun 2026 ini.
Astrolog meyakini, mereka berpeluang mendapatkan kelancaran rezeki yang bisa memberikan banyak keuntungan.
Salah satu yang bisa dirasakan tentu pendapatan yang lancar sehingga bisa digunakan untuk membayar utang.
Perlahan-lahan, semua yang perlu dilunasi pun bisa terselesaikan sampai akhirnya mereka tak punya lagi satu pun tanggungan yang tersisa.
2. Zodiak Pisces
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022