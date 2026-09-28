Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 29 September 2026 | 03.53 WIB

3 Zodiak yang Bebas Utang di Akhir Tahun 2026, Rezeki Nomplok Bikin Semua Masalah Beres

Zodiak yang diramalkan akan bebas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok bikin semua masalah jadi beres. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan akan bebas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok bikin semua masalah jadi beres. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memiliki utang tentunya jadi satu hal yang ingin dihindari oleh orang kebanyakan.

Sering kali memiliki tanggungan seperti itu hanya membuat beban tambahan yang membuat hidup terasa berat.

Tidak jarang harapan untuk mendapatkan hoki pun datang semata agar hidup yang dijalani bisa terasa lebih ringan. 

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan bebas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok bikin semua masalah jadi beres.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan mendapatkan ketenangan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, semua utang yang dipunya bisa terselesaikan tanpa terkecuali di tahun 2026 in.

Mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki nomplok yang kedatangannya sama sekali tidak bisa diduga.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bakal Lunas Utang di Akhir Tahun 2026, Rezeki yang Datang sampai Bikin Derajatnya Naik - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Lunas Utang di Akhir Tahun 2026, Rezeki yang Datang sampai Bikin Derajatnya Naik

Selasa, 29 September 2026 | 03.57 WIB

3 Zodiak yang Bakal Lunas Utangnya di Akhir Bulan, Tahun 2026 Tak Punya Tanggungan Lagi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Lunas Utangnya di Akhir Bulan, Tahun 2026 Tak Punya Tanggungan Lagi

Minggu, 27 September 2026 | 04.11 WIB

Utang Rp 218,3 Triliun ke BI Lunas, Menkeu Tegaskan Hak Tagih Obligor BLBI Tetap Berjalan - Image
Finance

Utang Rp 218,3 Triliun ke BI Lunas, Menkeu Tegaskan Hak Tagih Obligor BLBI Tetap Berjalan

Rabu, 23 September 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore