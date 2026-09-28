3 Zodiak yang Bebas Utang di Akhir Tahun 2026, Rezeki Nomplok Bikin Semua Masalah Beres

Zodiak yang diramalkan akan bebas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok bikin semua masalah jadi beres. (dok: magnific)
JawaPos.com - Memiliki utang tentunya jadi satu hal yang ingin dihindari oleh orang kebanyakan.
Sering kali memiliki tanggungan seperti itu hanya membuat beban tambahan yang membuat hidup terasa berat.
Tidak jarang harapan untuk mendapatkan hoki pun datang semata agar hidup yang dijalani bisa terasa lebih ringan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan bebas utang di akhir tahun 2026 saat rezeki nomplok bikin semua masalah jadi beres.
1. Zodiak Aquarius
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan mendapatkan ketenangan dalam waktu dekat ini.
Astrolog meyakini, semua utang yang dipunya bisa terselesaikan tanpa terkecuali di tahun 2026 in.
Mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki nomplok yang kedatangannya sama sekali tidak bisa diduga.
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