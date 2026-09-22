Utang Rp 218,3 Triliun ke BI Lunas, Menkeu Tegaskan Hak Tagih Obligor BLBI Tetap Berjalan

JawaPos.com - Pelunasan utang pemerintah kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 218,3 triliun atas penerbitan obligasi dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997-1998 tidak menghapus hak tagih negara terhadap debitur BLBI.

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan penyelesaian utang pemerintah kepada BI merupakan kewajiban yang berbeda dengan kewajiban para debitur BLBI kepada negara.

“Saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI,” ujar Suahasil di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9).

Suahasil mengatakan, pemerintah memiliki hak tagih terhadap debitur maupun obligor BLBI karena sejumlah bank yang sebelumnya menerima BLBI telah direkapitalisasi dan kemudian diambil alih oleh pemerintah.

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Dengan pengambilalihan tersebut, pemerintah memiliki hak tagih atas kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh para obligor maupun debitur BLBI.

“Maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih, ke atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut,” ujarnya.

Suahasil menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan proses penagihan terhadap para debitur dan obligor BLBI. Pelunasan utang pemerintah kepada BI tidak menjadi alasan untuk menghentikan penagihan tersebut.

“Jadi saya sekaligus pada saat ini ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Tetapi, karena pemerintah punya hak tagih, tetapi hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai,” ungkapnya.