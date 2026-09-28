Keuangan Mulai Cerah, 4 Zodiak Ini Disebut Bakal Dapat Rezeki Besar

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap kondisi keuangannya semakin baik dan berbagai beban kehidupan bisa terasa lebih ringan. Dalam astrologi, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan posisi dan pergerakan benda-benda langit yang dipercaya membawa energi tertentu bagi masing-masing zodiak.
Menurut ramalan astrologi, ada beberapa zodiak yang disebut berpeluang memperoleh keuntungan finansial dalam waktu mendatang. Bentuknya bisa berupa tambahan penghasilan, peluang pekerjaan, keuntungan usaha, hingga pemasukan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Dilansir dari SunSigns, terdapat empat zodiak yang diramalkan berpeluang menikmati rezeki nomplok dan kondisi finansial yang lebih baik. Berikut daftarnya:
1. Leo
Leo dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan berani mengambil kesempatan. Dalam ramalan kali ini, karakter tersebut disebut dapat membawa mereka bertemu dengan peluang finansial yang menarik.
Pemasukan tambahan bisa saja dikaitkan dengan proyek kreatif, pekerjaan baru, pertemuan yang membuka kesempatan, atau hasil dari usaha yang sebelumnya telah mereka jalankan.
Keinginan yang sudah cukup lama diperjuangkan, termasuk mengembangkan bisnis maupun mengelola investasi, dalam ramalan astrologi disebut berpotensi memberikan hasil finansial yang tidak terduga.
2. Scorpio
Scorpio digambarkan sebagai sosok yang cermat ketika berhubungan dengan urusan keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan langkah secara matang sebelum menentukan pilihan.
Dalam ramalan astrologi, keputusan finansial yang telah dilakukan sebelumnya disebut berpotensi mulai menunjukkan hasil. Kesempatan mendapatkan keuntungan juga dikaitkan dengan strategi yang selama ini mereka susun secara hati-hati.
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