Rezeki Tak Pernah Buntu? Ini 12 Tanggal Lahir yang Disebut Lihai Mendatangkan Uang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda ketika menghadapi persoalan hidup, termasuk dalam mencari penghasilan. Ada yang cepat menyerah saat menghadapi kesulitan, tetapi ada pula yang justru menjadikan tantangan sebagai kesempatan untuk menemukan jalan baru.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan watak, pola pikir, serta potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa tanggal bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan dalam melihat peluang pekerjaan maupun usaha.

Dilansir dari YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat 12 tanggal lahir yang disebut memiliki kecenderungan pandai mencari rezeki. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang kreatif, ulet, dan tidak mudah kehilangan akal ketika menghadapi berbagai hambatan.

1. Tanggal lahir 10, 20, dan 30

Orang yang lahir pada tanggal 10, 20, atau 30 dipercaya mempunyai semangat kerja serta kemampuan berpikir yang kuat. Mereka cenderung cepat membaca keadaan dan mampu menyusun langkah ketika menghadapi persoalan.

Kemauan yang besar untuk berkembang membuat mereka tidak mudah berhenti pada satu pilihan. Mereka juga disebut mampu menjalankan beberapa kegiatan sekaligus selama dapat mengaturnya dengan baik.

Dalam urusan finansial, kelompok tanggal lahir ini dipercaya pandai mencari alternatif ketika satu peluang tidak berjalan sesuai harapan. Kemampuan tersebut membuat mereka disebut memiliki banyak jalan untuk memperoleh penghasilan.

2. Tanggal lahir 7, 17, dan 27

Pemilik tanggal 7, 17, dan 27 digambarkan sebagai pribadi dengan ambisi yang kuat. Mereka mempunyai dorongan besar untuk mencapai target dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menemui kegagalan.