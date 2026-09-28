Penghasilan Berpotensi Naik, Ini 3 Zodiak yang Disebut Punya Peruntungan Finansial

ilustrasi zodiak banyak uang. (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap kondisi finansialnya terus membaik. Dalam astrologi, pergerakan dan posisi benda langit kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan keuangan.

Memasuki pekan depan, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang finansial yang cukup menarik. Mulai dari hasil kerja keras yang mulai terlihat hingga kesempatan baru yang berpotensi memberikan pemasukan tambahan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut tiga zodiak yang dalam ramalan astrologi disebut berpeluang memperoleh penghasilan lebih besar pada minggu depan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Taurus Taurus disebut akan memasuki periode yang cukup positif dalam urusan keuangan. Berbagai usaha yang selama ini dilakukan dengan sabar berpotensi mulai menunjukkan hasil.

Ada kemungkinan munculnya pemasukan tambahan, bonus, atau peluang lain yang memberikan keuntungan. Dalam ramalan tersebut, kesempatan yang datang sebaiknya diperhatikan dengan cermat agar tidak terlewat.

Bagi Taurus, konsistensi dan kesabaran menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.

2. Leo Leo diprediksi mendapatkan dorongan positif dalam aspek finansial. Kepercayaan diri dan keberanian dalam mengambil keputusan disebut dapat membantu mereka menghadapi berbagai peluang yang muncul.

Apresiasi secara finansial juga diramalkan dapat datang sebagai hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa menjadi motivasi bagi Leo untuk terus mengembangkan kemampuan dan mengejar target yang sudah ditetapkan.

Minggu depan disebut sebagai waktu yang tepat bagi Leo untuk tetap aktif dan tidak mudah melewatkan kesempatan.

3. Scorpio Scorpio disebut akan menghadapi sejumlah kejutan berkaitan dengan kondisi keuangan. Kemampuan mereka dalam membaca situasi dipercaya dapat membantu menentukan langkah yang dianggap tepat.

Peluang berupa tawaran menarik atau keuntungan yang tidak terduga juga disebut mungkin muncul. Jika dimanfaatkan dengan baik, kondisi tersebut dalam ramalan astrologi dikaitkan dengan prospek keuangan yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Scorpio disarankan tetap mempertimbangkan setiap keputusan secara matang dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan.