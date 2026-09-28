Rezeki Disebut Makin Lancar, 4 Tanggal Lahir Ini Punya Peruntungan Baik

JawaPos.com – Dalam tradisi primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, watak, serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tertentu dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk peluang kesuksesan dan rezeki.
Salah satu kepercayaan yang berkembang mengaitkan perhitungan tanggal lahir dengan sosok Eyang Semar. Beberapa tanggal kelahiran disebut memiliki karakter dan peruntungan yang dianggap lebih kuat dalam hal mencari peluang serta memperoleh keberhasilan.
Dikutip dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat sejumlah tanggal lahir yang disebut mempunyai peruntungan rezeki dan peluang kesuksesan menurut primbon Eyang Semar. Berikut empat di antaranya:
Orang yang terlahir pada tanggal 1 digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dan rasa percaya diri cukup kuat. Mereka juga disebut mempunyai kemauan besar ketika menginginkan sesuatu.
Dalam mengambil keputusan, pemilik tanggal lahir ini cenderung menggunakan pemikiran yang praktis, meskipun di sisi lain memiliki idealisme tersendiri. Mereka terkadang lebih nyaman menyusun rencana secara matang sebelum mulai bertindak.
Untuk urusan perasaan, mereka disebut tidak selalu menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan. Namun, perhatian tetap dapat diberikan melalui tindakan.
Menurut ramalan primbon tersebut, tahun ini disebut menjadi periode yang cukup positif, khususnya bagi mereka yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Peluang baru dan kelancaran dalam berbagai urusan disebut berpotensi membuat perjalanan hidup terasa lebih mudah.
Mereka yang lahir pada tanggal 28 sering digambarkan sebagai pribadi yang aktif dan produktif. Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan tanggal lahir ini.
Wawasan yang luas membuat mereka disebut cukup mampu menghadapi berbagai persoalan dan mencari solusi ketika menghadapi masalah. Karakter tersebut juga dianggap dapat mendukung mereka dalam menjalankan bisnis atau pekerjaan.
Meski demikian, kejujuran dan integritas disebut menjadi faktor penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kebiasaan menunda pekerjaan atau rasa malas juga perlu dikendalikan agar peluang yang datang tidak terlewatkan.
Dalam ramalan tersebut, tahun ini disebut dapat menjadi momentum bagi pemilik tanggal 28 untuk mengejar pencapaian yang lebih tinggi.
Pemilik tanggal lahir 16 digambarkan sebagai sosok yang memiliki pemikiran matang, sensitif, dan lebih suka menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata.
Mereka disebut mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat orang lain mudah merasa simpati. Karena itu, pemilik tanggal ini juga dipercaya sering mendapatkan dukungan atau bantuan ketika sedang menghadapi kesulitan.
Peruntungan pada awal tahun mungkin belum menunjukkan perubahan yang berarti. Namun, menurut ramalan tersebut, kondisi mulai bergerak lebih positif setelah memasuki pertengahan tahun.
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