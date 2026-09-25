Ada yang Dinanti Sejak Lama, 12 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Segera Dapat Kabar Bahagia

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu mempunyai impian yang ingin diwujudkan, baik dalam urusan karier, keuangan, hubungan, maupun tujuan pribadi. Bagi sebagian orang, keinginan tersebut bahkan sudah lama diperjuangkan.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki angka dan energi tertentu yang kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Keyakinan ini membuat beberapa tanggal lahir dianggap memiliki momentum khusus dalam mengejar tujuan.

Dilansir dari Economic Times, numerologi menyebut terdapat 12 tanggal lahir yang dipercaya sedang berada dalam fase mendekati terwujudnya impian. Mereka disebut memiliki peluang untuk memperoleh perkembangan positif dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Berikut kelompok tanggal lahir yang masuk dalam daftar tersebut

1. Tanggal 8, 17, dan 26 Orang yang lahir pada tanggal 8, 17, dan 26 disebut memiliki banyak gagasan besar. Namun, tidak semua rencana tersebut bisa langsung diwujudkan karena terkadang mereka membutuhkan waktu untuk menentukan langkah yang tepat.

Dalam waktu mendatang, kelompok ini dipercaya memperoleh semangat baru untuk mengubah ide menjadi tindakan. Keinginan yang berkaitan dengan karier maupun kehidupan pribadi pun disebut mulai memiliki kesempatan untuk diwujudkan.

2. Tanggal 1 dan 28 Pemilik tanggal lahir 1 dan 28 biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai target tinggi dan berani memandang jauh ke depan. Mereka juga memiliki keyakinan kuat terhadap apa yang ingin diraih.

Menurut numerologi, periode mendatang dapat menghadirkan berbagai kesempatan yang mendukung tujuan mereka. Peluang tersebut disebut berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan selama ini dan dapat membuka jalan menuju harapan yang lebih besar.

3. Tanggal 5 dan 14 Mereka yang lahir pada tanggal 5 dan 14 dikenal memiliki tekad kuat serta pandai mencari jalan keluar ketika menghadapi hambatan. Setelah menentukan tujuan, mereka cenderung tidak mudah menyerah begitu saja.

Kelompok ini dipercaya akan mendapatkan tambahan momentum untuk mengejar keinginannya. Keberanian mengambil keputusan dan kemauan untuk terus bergerak menjadi bekal dalam mewujudkan target yang sudah ditetapkan.

4. Tanggal 3 dan 12 Tanggal lahir 3 dan 12 dikaitkan dengan karakter disiplin, pekerja keras, serta memiliki rasa tanggung jawab. Mereka cenderung bersedia menjalani proses panjang demi memperoleh hasil yang diinginkan.

Kerja keras yang dilakukan sebelumnya dipercaya mulai menunjukkan hasil. Baik sedang mengejar perkembangan karier, merintis bisnis, maupun mengatur tabungan, berbagai usaha tersebut disebut berpotensi memasuki fase yang lebih baik.