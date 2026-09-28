11 Tanggal Lahir dengan Peruntungan Rezeki Berlimpah, Ada Punya Anda?

ilustrasi tanggal lahir dengan stok rezeki selangit yang tak akan pernah habis menurut primbon jawa (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang menjalani perjalanan hidup dengan kondisi dan kesempatan yang berbeda. Ada yang membutuhkan usaha panjang sebelum mendapatkan hasil, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah menemukan peluang dalam berbagai keadaan.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, sifat, serta gambaran perjalanan hidup seseorang, termasuk soal keberuntungan dan rezeki. Sejumlah tanggal bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang kuat sehingga pemiliknya disebut memiliki peluang rezeki yang terus terbuka.
Dikutip dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat 11 tanggal lahir yang dalam kepercayaan tersebut disebut mempunyai potensi rezeki berlimpah. Berikut daftarnya:
Orang yang lahir pada tanggal 6 digambarkan sebagai pribadi yang rajin, aktif, dan memiliki ketekunan tinggi. Dalam primbon, tanggal ini dikaitkan dengan Dino Kebo atau hari kerbau yang melambangkan kekuatan serta kegigihan.
Sifat tersebut dipercaya menjadi modal bagi mereka untuk terus berusaha dan membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Tanggal 7 dikaitkan dengan Dino Tikus. Pemiliknya dipercaya mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha sekaligus senang memberikan manfaat kepada orang lain.
Sikap suka membantu dan tidak segan berbagi membuat mereka dalam kepercayaan primbon disebut memiliki jalan rezeki yang terus terbuka.
Mereka yang lahir pada tanggal 1 disebut memiliki karakter pekerja keras, cerdas, dan memiliki kemauan kuat. Dalam primbon, tanggal ini dikenal dengan sebutan Dino Kubro atau hari kuda.
Semangat untuk terus berusaha membuat pemilik tanggal tersebut dipercaya mampu melewati berbagai tantangan dan menemukan peluang baru.
Tanggal 8 disebut sebagai Dino Menjangan atau hari kijang. Orang yang lahir pada tanggal ini digambarkan mempunyai sifat ulet, rajin, serta mudah mendapatkan simpati dari orang lain.
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