Ramalan Zodiak Selasa 29 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Leo Hingga Libra

JawaPos.com – Bagi Leo, berhati-hatilah agar tidak mencampur urusan bisnis dengan kesenangan finansial, kejelasan membawa kemakmuran.

Sementara kesederhanaan adalah sahabat Virgo, rampingkan pengeluaran dan hindari pembelian impulsif.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 29 September 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Kehangatan alami Anda menciptakan suasana yang tepat untuk percikan asmara atau bahkan pertemuan baru.

Dari segi karier, Anda penuh percaya diri, besok dalah hari yang tepat untuk menyampaikan ide-ide berani.