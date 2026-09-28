Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Beristirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Senin, 28 September 2026 perlu diperhatikan dengan memberikan waktu bagi tubuh untuk berhenti sejenak setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.

Terlalu lama berada di depan komputer atau menatap layar tanpa jeda dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman sekaligus membuat pikiran semakin mudah lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya tidak menunggu sampai energi benar-benar terkuras sebelum mengambil waktu untuk beristirahat.

Bangun dari tempat duduk, melakukan peregangan sederhana, berjalan sebentar, atau mengalihkan pandangan dari layar selama beberapa saat dapat menjadi cara mudah untuk memberikan jeda.

Selain aktivitas sepanjang hari, pola tidur juga perlu mendapatkan perhatian.

Kebiasaan memikirkan berbagai persoalan sebelum tidur dapat membuat pikiran tetap aktif sehingga waktu istirahat menjadi lebih sedikit.