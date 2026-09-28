Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Beristirahat

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Senin, 28 September 2026 perlu diperhatikan dengan memberikan waktu bagi tubuh untuk berhenti sejenak setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.

Terlalu lama berada di depan komputer atau menatap layar tanpa jeda dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman sekaligus membuat pikiran semakin mudah lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya tidak menunggu sampai energi benar-benar terkuras sebelum mengambil waktu untuk beristirahat.

Bangun dari tempat duduk, melakukan peregangan sederhana, berjalan sebentar, atau mengalihkan pandangan dari layar selama beberapa saat dapat menjadi cara mudah untuk memberikan jeda.

Selain aktivitas sepanjang hari, pola tidur juga perlu mendapatkan perhatian.

Kebiasaan memikirkan berbagai persoalan sebelum tidur dapat membuat pikiran tetap aktif sehingga waktu istirahat menjadi lebih sedikit.

Jika terdapat masalah yang terus muncul di kepala, Libra dapat menuliskannya terlebih dahulu dan menentukan waktu yang tepat untuk kembali memikirkan atau menyelesaikannya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 28 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Senin, 28 September 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 28 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 28 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Senin, 28 September 2026 | 19.33 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Senin, 28 September 2026 | 19.31 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore