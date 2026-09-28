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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.23 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 28 September 2026: Atur Prioritas agar Pekerjaan Lebih Terarah

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Senin, 28 September 2026 membutuhkan pengaturan prioritas agar berbagai tanggung jawab tidak justru membuat perhatian terpecah.

Keinginan menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus mungkin muncul karena Libra ingin membuktikan kemampuan dalam menangani berbagai tugas.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Namun, terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan bersamaan dapat membuat konsentrasi berkurang dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya.

Libra sebaiknya memilih beberapa tugas yang paling mendesak atau memberikan dampak paling besar untuk dikerjakan terlebih dahulu.

Setelah tanggung jawab utama selesai, perhatian dapat dialihkan kepada pekerjaan lain yang masih memiliki waktu lebih longgar.

Pola kerja seperti ini dapat membantu Libra menggunakan energi secara lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan yang tidak perlu.

Ketika rekan kerja memberikan permintaan tambahan, Libra juga tidak harus langsung menyetujuinya sebelum mengetahui beban pekerjaan yang sedang dimiliki.

Editor: Novia Tri Astuti
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