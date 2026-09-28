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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa 29 September 2026: Berani Bicara dan Menata Prioritas

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Libra akan menghadapi Selasa, 29 September 2026 dengan dorongan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang selama ini dipikirkan dan dirasakan.

Ada beberapa hal yang mungkin selama ini sengaja disimpan karena Libra tidak ingin memicu konflik atau membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Namun, terlalu lama memendam perasaan juga dapat membuat pikiran semakin penuh sehingga keseimbangan yang selama ini dijaga justru terganggu.

Di sisi lain, kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dalam pekerjaan maupun aktivitas sampingan bisa mulai terlihat, tetapi tetap perlu dipertimbangkan dengan matang.

Urusan asmara juga meminta keberanian Libra untuk mengambil langkah, terutama jika ada seseorang yang selama ini menarik perhatian.

Sementara itu, kondisi keuangan mengingatkan Libra agar tidak langsung mengambil keputusan hanya karena melihat adanya kesempatan yang terlihat menguntungkan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Selasa, 29 September 2026.

Asmara Libra

Dalam urusan asmara, Libra disarankan untuk tidak terus menyembunyikan perasaan hanya karena takut mendapatkan respons yang tidak sesuai harapan.

Editor: Novia Tri Astuti
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