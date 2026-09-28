Ramalan Zodiak Selasa 29 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Aries Hingga Gemini

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Keuangan Taurus stabil, pikirkan tentang menabung daripada berfoya-foya meskipun godaan datang.
Sama halnya dengan Gemini, hindari pembelian besar, fokuslah pada stabilitas keuangan dan perencanaan praktis.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 29 September 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Besok membawa gelombang kejelasan baru dalam hubungan Anda, membuka pintu untuk percakapan jujur dan ikatan yang bermakna.
Dorongan di tempat kerja menempatkan Anda di sorotan, namun hindari terlalu banyak berjanji pada tugas-tugas besar.
Waspadai pengeluaran tak terduga, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan sesaat.
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