Ramalan Shio Besok Rabu 23 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Rabu 23 September 2026 menghadirkan gambaran menarik bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Menurut ramalan, pertengahan pekan dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan sekaligus menentukan keputusan yang akan membawa pengaruh terhadap hari-hari berikutnya.
Meski demikian, setiap Shio memiliki karakter dan dinamika yang berbeda. Karena itu, peluang dalam pekerjaan, kondisi finansial, hubungan asmara, hingga cara menghadapi persoalan tidak selalu berjalan dengan pola yang sama.
Dalam kalender Tionghoa, Rabu, 23 September 2026 tercatat sebagai Geng Zi Day atau Hari Tikus Logam, berada dalam bulan Ayam Api dan tahun Kuda Api. Kalender tersebut juga mencatat Kuda sebagai Shio yang berkonflik dengan energi hari ini.
Sementara itu, Astrology.com menjelaskan bahwa astrologi Tionghoa menggunakan 12 hewan Shio serta unsur, yin-yang, dan pengaruh kalender lunar sebagai bagian dari kerangka pembacaannya.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Rabu, 23 September 2026 untuk Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Pemilik Shio Naga dapat menjadikan Rabu, 23 September 2026 sebagai hari untuk memperlambat langkah dan melihat kembali arah yang sedang ditempuh. Keinginan untuk mendapatkan hasil besar memang dapat menjadi sumber motivasi, tetapi mengejar target tanpa mempertimbangkan proses justru berpotensi membuat Anda kehilangan kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.
Dalam urusan karier, kemampuan mengamati dapat menjadi keunggulan. Jika sedang menghadapi proyek besar atau keputusan profesional, jangan terburu-buru menunjukkan bahwa Anda sudah mengetahui semua jawabannya. Perhatikan bagaimana orang lain menangani persoalan serupa, kemudian ambil pelajaran dari keberhasilan maupun kesalahan mereka. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tema ramalan Astrology.com untuk Shio Naga di sekitar periode ini yang menekankan pentingnya mengevaluasi tujuan dan tidak memaksakan diri ketika tekanan mulai menguras energi.
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Jawa Pos
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