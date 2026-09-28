Prediksi Primbon Jawa: Daftar Weton Paling Kuat Menarik Kemakmuran pada Oktober 2026

Ilustrasi weton makmur (magnific)

JawaPos.com - Prediksi Primbon Jawa Oktober 2026 mengungkap empat weton yang dipercaya memiliki daya tarik kuat terhadap rezeki dan kemakmuran, yaitu Minggu Legi, Kamis Pahing, Senin Pahing, dan Rabu Wage.

Oktober 2026 menjadi bulan yang menarik bagi masyarakat yang masih mengikuti perhitungan weton dan Primbon Jawa, terutama dalam melihat gambaran rezeki, keberuntungan, dan peluang kemakmuran.

Empat weton tersebut, dipercaya mempunyai karakter serta perhitungan tertentu yang membuatnya sering dikaitkan dengan kelancaran dalam urusan kehidupan dan materi.

Dalam tradisi Jawa, weton merupakan gabungan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Perhitungannya melibatkan nilai neptu, yang kemudian digunakan dalam berbagai penafsiran tradisional mengenai karakter, perjalanan hidup, kecocokan, hingga rezeki seseorang.

Dikutip dari pembahasan di YouTube Bara Raja Cirebon. berikut empat weton yang dipercaya memiliki potensi kuat dalam menarik kemakmuran selama Oktober 2026.

1. Minggu Legi Minggu Legi menjadi salah satu weton yang disebut memiliki daya tarik kuat terhadap kemakmuran pada Oktober 2026.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Minggu memiliki nilai 5, sedangkan Legi juga bernilai 5 sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 10.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, angka neptu menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang.

Karena itu, pemilik weton Minggu Legi sering ditempatkan dalam pembahasan mengenai pribadi yang mempunyai potensi untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan sekaligus membuka peluang melalui jaringan sosial.

Pada Oktober 2026, Minggu Legi jatuh pada 11 Oktober 2026 dengan neptu 10. Kalender Jawa juga mencatat tanggal tersebut sebagai 28 Bakdamulud 1960.

Jika dikaitkan dengan urusan rezeki, kemakmuran bagi pemilik Minggu Legi dapat dimaknai bukan semata-mata sebagai datangnya uang secara mendadak.

Peluang tersebut bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, kerja sama, relasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya belum terlihat.