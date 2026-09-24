Suka Berbuat Baik, 9 Weton Ini Konon Dikelilingi Rezeki dan Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang secara turun-temurun dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, karakter, hingga perjalanan rezeki seseorang. Primbon Jawa pun masih kerap digunakan sebagian masyarakat sebagai bahan pertimbangan sekaligus refleksi dalam memahami kehidupan.

Sejumlah weton disebut mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan. Kepercayaan tersebut dikaitkan dengan karakter seperti kecerdasan, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain, ketekunan, serta sifat welas asih yang membuat mereka senang membantu sesama.

Dikutip dari channel YouTube Ngaos Jawa, berikut sembilan weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki potensi meraih kemakmuran berkat kecerdasan dan sifat welas asihnya.

1. Minggu Wagi Pemilik weton Minggu Wagi disebut berada di bawah naungan lintang waluku. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah memaafkan, pandai mengambil hati orang lain, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Mereka juga dikenal mampu memberikan semangat kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan. Meski memiliki pendirian kuat dan terkadang keras kepala, karakter tersebut membuat mereka cenderung mandiri dan tidak mudah terpengaruh dalam mengejar tujuan.

2. Minggu Legi Minggu Legi digambarkan sebagai sosok pekerja keras, teliti, tekun, dan memiliki sifat dermawan. Mereka juga dipercaya mempunyai kedekatan spiritual yang kuat.

Walaupun terkadang membutuhkan waktu lebih lama ketika menentukan pilihan, ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki disebut dapat membantu mereka membangun kondisi ekonomi secara bertahap hingga mencapai kemapanan.

3. Senin Pahing Dengan neptu 13 dan berada di bawah pengaruh lintang kukus, Senin Pahing dikenal memiliki karakter rajin, disiplin, serta tegas dalam mengambil sikap.

Primbon Jawa menyebut weton ini mempunyai peluang memperoleh kekayaan dengan relatif cepat. Namun, kelancaran tersebut tetap dikaitkan dengan kemampuan mengatur keuangan karena rezeki yang besar juga dapat berkurang apabila tidak dikelola secara bijaksana.