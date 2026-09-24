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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 06.44 WIB

Rezeki Mengalir Sampai Tua, 7 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Penuh Kemakmuran

weton kaya dan bahagia yang disebut tak pernah kekurangan hingga usia tua./Freepik/ freepik - Image

weton kaya dan bahagia yang disebut tak pernah kekurangan hingga usia tua./Freepik/ freepik

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca berbagai sisi kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah keyakinan mengenai weton yang disebut memiliki peruntungan baik ketika memasuki usia matang. Menurut kepercayaan primbon, sejumlah weton diyakini mampu membangun kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai peluang menjalani masa tua dengan kondisi berkecukupan dan rezeki yang terus mengalir. Berikut penjelasannya:

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai neptu 14, hasil dari nilai Minggu sebesar 5 dan Pahing sebesar 9. Dalam perhitungan tertentu, weton ini memperoleh sisa 5 dan dikaitkan dengan kategori Nohan Rembulan.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang murah hati sekaligus memiliki kecerdasan dalam memahami berbagai keadaan. Walaupun cenderung tertutup, mereka disebut mempunyai wawasan luas dan mampu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.

Kemampuan menguasai berbagai bidang juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Minggu Pahing. Dalam primbon, weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro yang dipercaya melambangkan rezeki luas dan pengaruh yang semakin berkembang.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, berasal dari Rabu bernilai 7 dan Pon bernilai 7. Hasil perhitungannya menyisakan angka 5 dan termasuk dalam kelompok Nohan Rembulan.

Orang dengan weton ini dikenal santun, berhati-hati, serta mampu membaca situasi sebelum menentukan langkah. Mereka juga digambarkan mempunyai keinginan kuat untuk mencapai hasil terbaik dalam pekerjaan.

Kemampuan berkomunikasi membuat Rabu Pon dipercaya mempunyai lingkaran pergaulan yang luas. Ketika dipercaya menjadi pemimpin, mereka disebut mampu bersikap tegas sekaligus bijaksana sehingga semakin dihormati seiring bertambahnya usia.

3. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon mempunyai neptu 14, yang berasal dari Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8. Dalam hitungan primbon yang digunakan pada sumber tersebut, weton ini memperoleh sisa 5 dan masuk kategori Nohan Rembulan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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