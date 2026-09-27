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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 28 September 2026 | 06.20 WIB

Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 7 Shio Ini Diyakini Mudah Meraih Kemakmuran

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan astrologi Tionghoa, shio dipercaya memiliki karakter serta perjalanan peruntungan yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat beberapa shio kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan finansial.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih mapan. Kecerdasan, ketekunan, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan mengatur keuangan menjadi sifat yang sering dikaitkan dengan keberuntungan tersebut.

Dalam ramalan, pemilik shio tertentu disebut memiliki jalan rezeki yang relatif dekat dengan harta dan kemakmuran. Namun, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki peruntungan kuat dalam urusan harta dan kemakmuran. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada tahun 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.

Dalam tradisi Tionghoa, Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang yang menguntungkan.

Pemilik shio ini juga digambarkan memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan cukup baik. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.

Perpaduan antara kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan melihat peluang membuat Shio Tikus dalam ramalan disebut memiliki potensi menjaga kestabilan finansial dalam jangka panjang.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau terdiri dari kelahiran tahun 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021.

Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan kekuatan. Karakter tersebut tercermin dari sifat pemiliknya yang dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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