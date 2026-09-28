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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa 29 September 2026: Rapikan Urusan dan Dengarkan Hati

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Selasa, 29 September 2026, menjadi waktu bagi Leo untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini tertunda sekaligus lebih terbuka terhadap apa yang sebenarnya dirasakan.

Beberapa pekerjaan yang terus ditunda mungkin mulai terasa mengganggu pikiran sehingga lebih baik diselesaikan satu per satu daripada terus dibiarkan menumpuk.

Dalam urusan asmara, komunikasi menjadi bagian penting karena ada hal yang mungkin selama ini belum dibicarakan secara terbuka dengan orang terdekat.

Kondisi keuangan juga meminta kesabaran karena rencana yang sudah dibuat belum tentu memberikan hasil secepat yang diharapkan.

Di sisi lain, Leo tetap memiliki kesempatan untuk menjaga kestabilan finansial selama mampu mengikuti anggaran yang sudah ditentukan.

Karier dapat terasa lebih ringan setelah berbagai pekerjaan lama mulai dibereskan dan perhatian kembali diarahkan pada tugas yang lebih penting.

Sementara itu, kondisi kesehatan tidak sebaiknya diabaikan, terutama jika ada keluhan fisik yang sudah beberapa waktu dirasakan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Selasa, 29 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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