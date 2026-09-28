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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 28 September 2026 | 17.28 WIB

Ramalan Zodiak Libra Akhir September 2026: Keuangan Menguat, Karier Penuh Kepuasan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra akhir September 2026 membawa kabar yang cukup positif. Periode ini diperkirakan memberikan peluang bagi Libra untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Beberapa keinginan juga berpotensi mulai mendapatkan jalan untuk diwujudkan.

Akhir September menjadi waktu yang dapat dimanfaatkan Libra untuk mengambil keputusan penting. Keputusan yang dibuat dengan pertimbangan matang dapat membantu membuka peluang baru.

Tidak hanya dalam urusan pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan juga menunjukkan suasana yang relatif baik. Lantas, bagaimana ramalan Libra selengkapnya?

Cek ramalan Libra pada akhir bulan September 2026 yang dilansir dari astroved berikut ini.

1. Karier

Libra berpeluang mendapatkan kepuasan dari berbagai tugas dan pekerjaan yang dijalani. Suasana di tempat kerja juga cenderung mendukung sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan lebih nyaman.

Kondisi tersebut dapat membantu Libra menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih tenang.

Jika ada keputusan penting yang perlu diambil terkait pekerjaan, pertimbangkan setiap pilihan secara matang sebelum menentukan langkah.

2. Cinta

Hubungan asmara Libra berjalan cukup harmonis. Pemahaman yang baik dengan pasangan dapat terjaga berkat sikap Libra yang santai dan tidak mudah memperbesar persoalan.

Pendekatan yang fleksibel juga membuat komunikasi terasa lebih nyaman. Libra dan pasangan dapat menikmati kebersamaan tanpa tekanan yang berlebihan sehingga hubungan menjadi semakin dekat.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Libra menunjukkan perkembangan yang baik. Pemasukan atau keuntungan yang diperoleh dapat memberikan rasa senang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan.

Libra juga memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah tabungan. Agar kondisi finansial tetap terjaga, manfaatkan pemasukan dengan bijak dan sisihkan sebagian dana untuk kebutuhan mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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