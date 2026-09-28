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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa 29 September 2026: Jangan Abaikan Ritme yang Seimbang

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn menghadapi Selasa, 29 September 2026 dengan pesan untuk menjalani berbagai urusan secara lebih teratur dan tidak memaksakan diri menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat.

Pekerjaan memang membutuhkan perhatian, tetapi terburu-buru justru dapat membuat kesalahan kecil semakin mudah terjadi.

Dalam urusan asmara, Capricorn juga tidak perlu merasa harus segera menentukan arah hubungan jika memang belum merasa siap.

Sementara itu, kebiasaan sehat yang selama ini dijalankan dapat terus memberikan dampak positif selama dilakukan secara konsisten.

Kesempatan untuk berkembang dalam karier juga mulai terbuka, sehingga Capricorn perlu tetap memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak melewatkan informasi penting.

Di tengah kesibukan, mengambil waktu sejenak untuk berada di tempat yang tenang atau melakukan perjalanan singkat dapat membantu pikiran kembali lebih segar.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Selasa, 29 September 2026.

Asmara Capricorn

Editor: Novia Tri Astuti
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