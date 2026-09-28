Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa 29 September 2026: Jangan Abaikan Ritme yang Seimbang

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Capricorn menghadapi Selasa, 29 September 2026 dengan pesan untuk menjalani berbagai urusan secara lebih teratur dan tidak memaksakan diri menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat.
Pekerjaan memang membutuhkan perhatian, tetapi terburu-buru justru dapat membuat kesalahan kecil semakin mudah terjadi.
Dalam urusan asmara, Capricorn juga tidak perlu merasa harus segera menentukan arah hubungan jika memang belum merasa siap.
Sementara itu, kebiasaan sehat yang selama ini dijalankan dapat terus memberikan dampak positif selama dilakukan secara konsisten.
Kesempatan untuk berkembang dalam karier juga mulai terbuka, sehingga Capricorn perlu tetap memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak melewatkan informasi penting.
Di tengah kesibukan, mengambil waktu sejenak untuk berada di tempat yang tenang atau melakukan perjalanan singkat dapat membantu pikiran kembali lebih segar.
Asmara Capricorn
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