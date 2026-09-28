Mapan Di Masa Tua! 5 Weton yang Dipercaya Panen Rezeki Setelah Usia 35 Tahun

JawaPos.com - Tidak semua orang mencapai keberhasilan pada usia muda.

Ada yang harus melewati kegagalan, kehilangan peluang, berganti pekerjaan, bahkan membangun kembali kehidupannya dari awal sebelum akhirnya menemukan masa yang lebih mapan.

Dalam pandangan primbon Jawa, perjalanan semacam ini kerap dikaitkan dengan karakter dan weton seseorang.

Usia 35 tahun kemudian dipercaya menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan tersebut.

Bukan semata-mata karena angka usia, melainkan karena seseorang dinilai telah melewati berbagai pengalaman yang dapat membentuk cara berpikir, mengambil keputusan, mengelola emosi, serta menghadapi persoalan kehidupan.

Dalam filosofi Jawa, kematangan tersebut dapat menjadi bekal sebelum seseorang menerima tanggung jawab dan rezeki yang lebih besar.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya mengalami perubahan rezeki setelah melewati usia 35 tahun?

Berikut 5 weton yang disebut dalam tradisi primbon Jawa dilansir dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).

1. Senin Legi, ketekunan yang dipercaya mulai berbuah setelah usia 35 tahun

Senin Legi menjadi salah satu weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki perjalanan hidup yang tidak selalu berlangsung cepat.

Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, bertanggung jawab, dan mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Karakter tersebut membuat mereka cenderung berhati-hati dalam menentukan langkah.

Pada masa muda, sifat terlalu mempertimbangkan berbagai hal dan kecenderungan mendahulukan kepentingan orang lain dipercaya dapat membuat peluang tertentu terlewatkan.

Namun, pengalaman tersebut justru dianggap sebagai proses untuk membentuk kedewasaan.