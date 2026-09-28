Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan perlengkapan bepergian, karena zodiak aries mungkin akan melakukan perjalanan terkait pekerjaan dalam waktu dekat.

Aries harus mengemas semua yang dibutuhkan selama perjalanan agar tidak kerepotan di menit-menit terakhir. Perjalanan ini pasti akan membawa banyak kegembiraan.

Zodiak taurus mungkin merasa sedikit kewalahan untuk berkomitmen. Taurus mungkin merasa tertekan dan kelelahan secara mental. Saat ingin melakukan perjalanan, kewajiban bisnis mencegah taurus untuk melakukannya.

Cobalah menyeimbangkan semua aktivitasmu hari ini. Taurus tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tetapi seharusnya dapat membuat beberapa kemajuan di semua bidang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 28 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries meminta bantuan teman saat merasa bingung atau frustrasi tentang cara mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, abaikan pikiran atau keinginan untuk bekerja di luar tempat tinggal saat ini.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai untuk meningkatkan semangat serta energimu. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.

Cinta Aries