4 Zodiak Ini Punya Tips Jaga Kesehatan di Tengah Musim Pancaroba, Simak Cara Menghadapinya

Ilustrasi berolahraga/Magnific
JawaPos.com-Kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan bagi banyak orang.
Saat sakit, tubuh terasa lemas dan tidak berdaya. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat.
Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi.
Namun, menurut astrologi menjaga kesehatan tidak berhenti sampai disitu saja, empat zodiak ini disebut memiliki cara unik untuk memulai hidup sehat. Dilansir dari laman .yourtango pada (28/9) berikut tips menjaga kesehatan ala zodiak.
Cancer
Cancer memiliki emosi yang mendalam. Mereka selalu mengawali hari dengan yoga, berlari, lalu menyantap sarapan sehat. Cancer juga kerap mencari versi makanan yang lebih sehat untuk menggantikan makanan tertentu.
Virgo
Virgo tidak melakukan sesuatu hanya karena sedang trend atau mudah dilakukan. Mereka akan melakukan riset terlebih dahulu. Oleh karena itu, virgo selalu menjaga pola makan dengan menemukan jenis makanan yang paling sehat bagi tubuh mereka. Virgo juga kerap mencoba berbagai jenis diet sehat yang paling cocok bagi tubuhnya.
Libra
Bagi libra, cara terbaik untuk menjaga kesehatan adalah berolahraga dengan cara yang menyenangkan. Libra memotivasi diri sendiri dengan berolahraga di tempat yang indah seperti di taman ataupun jalan kaki di pinggir pantai.
Aquarius
Aquarius memiliki rutinitas yang selalu menghubungkan mereka dengan aplikasi dan gadget. Oleh karena itu, mereka sangat suka berjalan kaki terutama jika ditemani dengan playlist olahraga yang mereka susun sendiri.
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