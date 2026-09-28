Tak Harus Obat, 5 Cara Sederhana Ini Bisa Bantu Menjaga Kolesterol Tetap Terkontrol

ilustrasi kolesterol jahat. (Freepik)
JawaPos.com - Kolesterol sebenarnya merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Tubuh menggunakannya untuk membantu membentuk sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan.
Namun, kadar kolesterol yang tidak seimbang perlu mendapat perhatian. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah LDL atau low-density lipoprotein, yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Jika jumlahnya terlalu tinggi, LDL dapat berkontribusi terhadap penumpukan plak di dinding pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.
Karena itu, menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup aktif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kadar kolesterol tetap sehat.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu menurunkan kolesterol LDL secara alami.
Menambahkan sumber serat larut dalam menu sarapan dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengelola kadar LDL. Oatmeal, apel, dan kacang-kacangan merupakan beberapa makanan yang dapat dimasukkan ke dalam menu harian.
Biji chia atau biji rami juga dapat ditambahkan ke smoothie, sementara roti dari biji-bijian utuh bisa menjadi alternatif untuk sarapan yang lebih kaya serat.
Tidak semua jenis lemak memberikan dampak yang sama bagi tubuh. Pemilihan minyak untuk memasak juga menjadi bagian penting dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung.
Minyak zaitun dan sumber lemak tak jenuh seperti alpukat dapat menjadi pilihan. Yang terpenting, penggunaannya tetap dalam jumlah wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
Daripada terlalu sering memilih camilan tinggi lemak jenuh atau gula, kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menjadi alternatif.
Almond, kenari, biji labu, serta biji bunga matahari mengandung lemak tak jenuh dan berbagai nutrisi. Konsumsinya tetap perlu memperhatikan porsi karena kacang-kacangan relatif tinggi kalori.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022