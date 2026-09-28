Tak Harus Obat, 5 Cara Sederhana Ini Bisa Bantu Menjaga Kolesterol Tetap Terkontrol

JawaPos.com - Kolesterol sebenarnya merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Tubuh menggunakannya untuk membantu membentuk sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan.

Namun, kadar kolesterol yang tidak seimbang perlu mendapat perhatian. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah LDL atau low-density lipoprotein, yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Jika jumlahnya terlalu tinggi, LDL dapat berkontribusi terhadap penumpukan plak di dinding pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.

Karena itu, menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup aktif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kadar kolesterol tetap sehat.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu menurunkan kolesterol LDL secara alami.

1. Awali Hari dengan Makanan Berserat Menambahkan sumber serat larut dalam menu sarapan dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengelola kadar LDL. Oatmeal, apel, dan kacang-kacangan merupakan beberapa makanan yang dapat dimasukkan ke dalam menu harian.

Biji chia atau biji rami juga dapat ditambahkan ke smoothie, sementara roti dari biji-bijian utuh bisa menjadi alternatif untuk sarapan yang lebih kaya serat.

2. Pilih Sumber Lemak yang Lebih Sehat Tidak semua jenis lemak memberikan dampak yang sama bagi tubuh. Pemilihan minyak untuk memasak juga menjadi bagian penting dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung.

Minyak zaitun dan sumber lemak tak jenuh seperti alpukat dapat menjadi pilihan. Yang terpenting, penggunaannya tetap dalam jumlah wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.

3. Jadikan Kacang dan Biji-Bijian sebagai Camilan Daripada terlalu sering memilih camilan tinggi lemak jenuh atau gula, kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menjadi alternatif.