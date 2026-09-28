Tak Perlu Ribet, 6 Cara Alami Ini Bisa Membantu Mengurangi Bau Mulut

JawaPos.com - Bau mulut atau halitosis merupakan masalah yang cukup umum dan bisa mengganggu rasa percaya diri, terutama ketika sedang berbicara dengan orang lain. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga, sisa makanan, kebiasaan tertentu, hingga konsumsi makanan yang memiliki aroma kuat.

Menjaga kebersihan rongga mulut tentu menjadi langkah penting untuk membantu mengurangi masalah tersebut. Selain itu, beberapa kebiasaan sederhana juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menjaga napas tetap segar.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi bau mulut secara alami.

1. Perbanyak Minum Air Putih Memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Air putih membantu menjaga kelembapan mulut sekaligus mendukung produksi air liur.

Kondisi mulut yang tidak terlalu kering dapat membantu mengurangi penumpukan bakteri dan sisa makanan yang berpotensi menimbulkan aroma tidak sedap.

2. Berkumur dengan Larutan Garam atau Jahe Berkumur menggunakan larutan air garam merupakan salah satu cara tradisional yang kerap digunakan untuk menjaga kebersihan mulut. Larutan tersebut dapat membantu membersihkan area mulut dari sisa-sisa yang menempel.

Selain itu, jahe juga sering dimanfaatkan dalam perawatan tradisional karena memiliki senyawa yang berkaitan dengan aktivitas antimikroba. Meski demikian, cara ini sebaiknya hanya menjadi pelengkap dan bukan pengganti kebersihan gigi secara rutin.

3. Berhenti Merokok Kebiasaan merokok juga dapat berkontribusi terhadap munculnya bau mulut. Aroma dari asap rokok dapat tertinggal di rongga mulut, sementara kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut.

Mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokok tidak hanya membantu menjaga kesegaran napas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan.