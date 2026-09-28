Tak Perlu Ribet, 6 Cara Alami Ini Bisa Membantu Mengurangi Bau Mulut

6 Cara Atasi Bau Mulut Secara Alami
JawaPos.com - Bau mulut atau halitosis merupakan masalah yang cukup umum dan bisa mengganggu rasa percaya diri, terutama ketika sedang berbicara dengan orang lain. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga, sisa makanan, kebiasaan tertentu, hingga konsumsi makanan yang memiliki aroma kuat.
Menjaga kebersihan rongga mulut tentu menjadi langkah penting untuk membantu mengurangi masalah tersebut. Selain itu, beberapa kebiasaan sederhana juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menjaga napas tetap segar.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi bau mulut secara alami.
Memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Air putih membantu menjaga kelembapan mulut sekaligus mendukung produksi air liur.
Kondisi mulut yang tidak terlalu kering dapat membantu mengurangi penumpukan bakteri dan sisa makanan yang berpotensi menimbulkan aroma tidak sedap.
Berkumur menggunakan larutan air garam merupakan salah satu cara tradisional yang kerap digunakan untuk menjaga kebersihan mulut. Larutan tersebut dapat membantu membersihkan area mulut dari sisa-sisa yang menempel.
Selain itu, jahe juga sering dimanfaatkan dalam perawatan tradisional karena memiliki senyawa yang berkaitan dengan aktivitas antimikroba. Meski demikian, cara ini sebaiknya hanya menjadi pelengkap dan bukan pengganti kebersihan gigi secara rutin.
Kebiasaan merokok juga dapat berkontribusi terhadap munculnya bau mulut. Aroma dari asap rokok dapat tertinggal di rongga mulut, sementara kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut.
Mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokok tidak hanya membantu menjaga kesegaran napas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan.
Teh hijau mengandung berbagai senyawa antioksidan dan memiliki aktivitas antibakteri yang telah banyak diteliti. Mengonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan dapat menjadi salah satu pilihan minuman dalam pola hidup yang lebih sehat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022