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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 21.28 WIB

5 Zodiak yang Tahu Kapan Harus Resign, Simak Waktu yang Tepat untuk Mengundurkan Diri

Ilustrasi mengundurkan diri/Magnific - Image

Ilustrasi mengundurkan diri/Magnific

JawaPos.com-Anda mungkin sudah merasakan bahwa perlu melakukan perubahan, namun belum yakin seperti apa perubahan yang harus dilakukan.

Termasuk dalam keputusan untuk resign. Setiap orang memiliki alasan untuk bertahan daripada mengambil risiko tidak menemukan pekerjaan baru. 

Namun, menurut versi astrologi, setiap orang memiliki batas toleransi saat persoalan tidak lagi sekadar bertahan dalam sebuah pekerjaan.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada  (28/9) berikut waktu yang tepat bagi anda untuk mempertimbangkan keputusan resign dan mencari pekerjaan baru menurut versi lima zodiak berikut.

Ada kalanya taurus merasa mendapatkan pekerjaan hanya demi kestabilan. Namun, kini pengalaman tersebut mulai terasa tidak cukup. Waktu yang tepat bagi taurus untuk resign adalah disaat pekerjaan yang anda lakukan sudah terasa seperti kesibukan tanpa tujuan, anda merasa atasan tidak peduli terhadap kontribusi yang diberikan, sampai perasaan bahwa anda belum dapat menunjukkan potensi yang maksimal.

Cancer terkadang bisa pesimis saat sudah terlalu lama berada di dalam pekerjaan, sampai tidak dapat lagi melihat sisi positif dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Taurus kerap larut di dalam perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Anda berhak menemukan kebahagiaan.

Virgo bersedia berkorban untuk pekerjaan, selama semua usaha tersebut pada akhirnya memberikan hasil yang sepadan. Namun, sudah waktunya mempertimbangkan berganti pekerjaan saat anda merasa kesehatan mulai terganggu. Mulai dari kesehatan fisik, mental, dan emosional.

Scorpio membutuhkan suasana positif di kantor. Saat pertama kali bergabung, anda mungkin merasa menjadi bagian dari tim. Namun, keadaan dapat berubah cepat. Oleh karena itu, scorpio perlu mempertimbangkan perubahan pekerjaan. Terkadang sulit mengetahui bahwa apakah anda terlalu sensitif atau memang lingkungan kerja sudah terlalu toxic.

Capricorn cenderung mencari perusahaan yang melihat dirinya sebagai bagian dari masa depan perusahaan. Namun, pekerjaan yang dimilikinya sekarang tidak lagi terasa seperti pertama kali mereka memulainya. Jika pekerjaan tersebut tidak lagi terasa seperti investasi yang sepadan dengan waktu dan usaha mereka, maka mungkin sudah waktunya untuk pergi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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