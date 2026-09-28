5 Zodiak yang Hidup Tanpa Rasa Takut, Selalu Menjalani Hari Tanpa Penyesalan

JawaPos.com - Sebagian orang hidup dengan terus memikirkan kesalahan di masa lalu.

Sementara yang lain justru bisa langsung melupakannya tanpa sedikitpun rasa penyesalan. Mereka percaya terhadap setiap kesempatan yang hadir adalah sebuah pembelajaran serta tidak pernah meragukan keputusannya sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (28/9) berikut zodiak yang menjalani hidup tanpa penyesalan menurut astrologi.

Aries

Aries dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling berani. Mereka tidak pernah menghindari konflik,justru mereka selalu menghadapinya. Aries belajar berbagai hal untuk pertama kalinya dan terus melangkah dengan percaya diri. Aries selalu bangkit saat sudah terjatuh. Mereka menjalani hidup tanpa penyesalan dengan mengutamakan keberanian untuk menghadapi berbagai situasi.

Gemini

Gemini menjalani hidup tanpa banyak penyesalan. Mereka memiliki energi yang banyak sehingga rasanya tidak ada cukup waktu untuk menyesali semuanya. Meskipun tidak berhasil mengikuti semuanya, mereka tetap berusaha karena benar-benar ingin memperoleh pengalaman.

Leo

Leo dikenal sebagai sosok pemberani yang tidak takut menghadapi berbagai tantangan. Leo berani menghadapi situasi yang mungkin membuat orang lain merasa takut. Leo memiliki prinsip bahwa mencoba lebih penting daripada takut gagal.

Sagittarius

Sagittarius menjalani hidup tanpa memikirkan penyesalan. Mereka dikenal berani, penuh semangat, dan karismatik. Sagittarius mampu mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup.

Pisces