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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 06.20 WIB

Menurut Psikologi, Kebiasaan yang Dipelajari Orang di Usia 60-an yang Membuat Usia 70-an Terasa Kesepian dan Penuh Penyesalan

seseorang yang kesepian di masa pensiun./Freepik/freepik - Image

seseorang yang kesepian di masa pensiun./Freepik/freepik

JawaPos.com - Memasuki usia 60-an sering dianggap sebagai fase “tenang”—anak-anak mulai mandiri, karier perlahan mereda, dan waktu luang terasa lebih luas.

Namun menurut psikologi perkembangan, justru di dekade inilah banyak kebiasaan kecil terbentuk yang secara tidak sadar menentukan kualitas emosional di usia 70-an.

Bukan penyakit atau nasib buruk semata yang membuat seseorang merasa kesepian dan penuh penyesalan di masa tua, melainkan pola pikir dan kebiasaan yang dipelajari dan dipertahankan selama bertahun-tahun.

Psikologi menyebut fase ini sebagai masa critical adjustment, yaitu periode penyesuaian penting yang akan “berbunga” atau “berbuah pahit” satu dekade kemudian.

Dilansir dari Geediting, terdapat kebiasaan yang sering dipelajari di usia 60-an dan diam-diam membuat usia 70-an terasa hampa, sunyi, dan dipenuhi penyesalan.

1. Menarik Diri Secara Sosial dengan Alasan “Sudah Tua”

Banyak orang di usia 60-an mulai mengurangi interaksi sosial bukan karena tidak mampu, tetapi karena keyakinan bahwa mereka “sudah tidak relevan.”
Menurut psikologi sosial, ini disebut self-imposed isolation—kesepian yang diciptakan oleh diri sendiri.

Awalnya terlihat sepele: menolak undangan, malas berkenalan dengan orang baru, atau berhenti menjaga pertemanan lama. Namun kebiasaan ini membentuk otak untuk menganggap kesendirian sebagai norma. Saat memasuki usia 70-an, lingkar sosial sudah terlanjur menyusut, dan rasa sepi pun terasa jauh lebih dalam karena tidak ada lagi jembatan untuk kembali.

2. Menghentikan Usaha Membangun Hubungan Baru

Di usia 60-an, sebagian orang mulai percaya bahwa hubungan baru “tidak lagi penting” atau “terlalu melelahkan.”
Psikologi hubungan menunjukkan bahwa keyakinan ini keliru.

Editor: Hanny Suwindari
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