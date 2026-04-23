1 Hal ‘Normal’ dalam Hidup yang Sering Dianggap Sepele Sampai Suatu Hari Nanti Hilang dan Menyisakan Penyesalan Mendalam

Inilah 11 Hal ‘Normal’ dalam Hidup yang Sering Dianggap Sepele Sampai Suatu Hari Nanti Hilang dan Menyisakan Penyesalan Mendalam
JawaPos.com - Dalam kesibukan hidup yang terus berjalan, manusia sering kali terjebak pada apa yang kurang, tanpa benar-benar menyadari apa yang sudah dimiliki. Hal-hal sederhana terasa begitu biasa, bahkan nyaris tidak terlihat.
Padahal justru di situlah letak kebahagiaan yang paling tulus—yang sering kali baru disadari ketika semuanya telah berubah.
Banyak orang mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih sempurna, hingga lupa bahwa kehidupan sehari-hari yang tampak “biasa saja” sebenarnya adalah anugerah yang tidak selalu hadir selamanya.
Ketika kehilangan datang, barulah terasa bahwa hal-hal kecil itu memiliki makna yang begitu dalam.
Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, ada sejumlah hal yang kerap dianggap normal oleh banyak orang, padahal suatu saat bisa hilang dan meninggalkan rasa rindu yang tak tergantikan. Berikut gambaran lengkapnya:
1. Bebas dari rasa sakit
Tubuh yang sehat tanpa rasa nyeri sering dianggap hal sepele. Padahal, ketika rasa sakit mulai hadir—baik karena usia maupun kondisi tertentu—barulah disadari betapa berharganya bisa bergerak dan beraktivitas tanpa keluhan.
2. Masih bisa berkomunikasi dengan orang tua
Kesempatan sederhana seperti menelepon atau berbicara dengan orang tua sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, momen itu adalah kemewahan yang sudah tidak lagi mereka miliki.
3. Tidur nyenyak di malam hari
