11 Rekomendasi Hotel Mewah Tapi Murah di Kota Solo, Suasana Homey serta Fasilitas Modern Membuat Pengunjung Betah Menginap

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota budaya yang hangat dengan suasana yang nyaman, ritme kehidupan yang lebih santai, serta daya tarik wisata kuliner dan sejarah yang selalu menarik untuk dijelajahi.

Tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang menyenangkan, Kota Bengawan juga memiliki banyak pilihan hotel dengan karakter yang beragam, mulai dari hotel mewah dengan fasilitas premium hingga penginapan nyaman dengan harga yang lebih ramah di kantong.

Karena itulah, Solo menjadi destinasi yang cocok untuk staycation, perjalanan bisnis, hingga liburan keluarga tanpa harus mengeluarkan budget berlebihan.

Banyak wisatawan kini mencari hotel yang bukan hanya nyaman untuk beristirahat, tetapi juga memiliki suasana homey yang membuat tamu merasa lebih rileks seperti di rumah sendiri.

Ditambah dengan fasilitas modern seperti kolam renang, restoran, kamar nyaman, internet yang baik, hingga lokasi strategis dekat pusat kota atau tempat wisata, pengalaman menginap tentu menjadi lebih menyenangkan.

Menariknya, di Solo Anda bisa menemukan hotel premium maupun budget hotel dengan kualitas pelayanan yang tetap memuaskan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas hotel di Kota Solo dengan suasana homey, fasilitas modern, dan pilihan harga murah dan fleksibel untuk pengunjung.

1. Alila Solo

Alila Solo menjadi salah satu hotel paling mewah dan populer di Kota Solo dengan fasilitas premium, city view yang menarik, serta pelayanan kelas atas yang nyaman untuk berbagai kebutuhan menginap.

Hotel ini dikenal dengan desain modern elegan dan suasana eksklusif yang cocok untuk staycation premium, perjalanan bisnis, maupun quality time bersama pasangan dan keluarga.

Kamar hotel dirancang luas dengan interior modern mewah serta fasilitas lengkap yang menunjang kenyamanan selama menginap.

Pengunjung juga dapat menikmati infinity pool dengan panorama kota Solo, spa, pusat kebugaran, restoran premium, lounge eksklusif, ballroom megah, hingga rooftop area yang menjadi salah satu daya tarik utama hotel ini.

Lokasinya yang strategis di Jalan Slamet Riyadi juga memudahkan akses menuju pusat kota dan berbagai destinasi populer di Solo.

Untuk menginap di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp1.500.000 hingga Rp4.500.000 per malam.