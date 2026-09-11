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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 14.59 WIB

Kamar Tidur Sempit Bukan Masalah, Ini 6 Cara Membuatnya Terlihat Mewah

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kamar tidur menjadi salah satu ruang penting di rumah karena digunakan untuk melepas lelah setelah menjalani berbagai aktivitas. Suasana kamar yang nyaman, bersih, dan tertata juga dapat membantu menciptakan rasa tenang sehingga waktu istirahat menjadi lebih berkualitas.

Namun, memiliki kamar tidur berukuran terbatas sering kali membuat proses penataan terasa lebih menantang. Pemilihan furnitur dan dekorasi yang kurang tepat justru dapat membuat ruangan terlihat semakin penuh dan sempit.

Kabar baiknya, kamar berukuran kecil tetap dapat menghadirkan kesan elegan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Beberapa perubahan sederhana pada warna, pencahayaan, hingga pemilihan furnitur bisa memberikan perbedaan yang cukup signifikan.

Dilansir English Jagran, terdapat sejumlah trik dekorasi yang dapat diterapkan untuk membuat kamar tidur kecil terasa lebih nyaman sekaligus memiliki tampilan mewah tanpa membutuhkan anggaran berlebihan.

1. Pilih Warna Netral yang Cerah

Warna menjadi salah satu elemen yang berpengaruh besar terhadap kesan luas sebuah kamar. Pilihan seperti putih, krem, beige, atau abu-abu muda dapat menciptakan atmosfer yang lembut sekaligus membuat ruangan terlihat lebih terang.

Agar tampilan tidak terasa monoton, warna netral tersebut dapat dipadukan dengan aksen yang lebih gelap atau sentuhan warna metalik pada sejumlah elemen dekorasi. Kombinasi tersebut dapat memberikan dimensi sekaligus menghadirkan kesan elegan.

2. Berikan Perhatian pada Tempat Tidur

Tempat tidur merupakan pusat perhatian di kamar sehingga perubahan kecil pada bagian ini dapat langsung memengaruhi keseluruhan tampilan ruangan.

Gunakan seprai dengan warna yang bersih dan sederhana, kemudian tambahkan selimut bertekstur serta beberapa bantal yang nyaman. Material seperti linen dapat menjadi pilihan untuk menghadirkan kesan premium tanpa perlu menambahkan terlalu banyak dekorasi.

Kuncinya bukan pada jumlah aksesori, melainkan bagaimana memilih tekstur dan warna yang terlihat serasi.

3. Manfaatkan Pencahayaan sebagai Dekorasi

Pencahayaan tidak hanya berfungsi menerangi ruangan, tetapi juga dapat membentuk suasana kamar. Untuk kamar tidur, cahaya bernuansa hangat dapat memberikan atmosfer yang lebih nyaman dan menenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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