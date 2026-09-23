20 Restoran Fine Dining di Surabaya yang Mewah dan Worth It, Cocok untuk Momen Spesial

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal dengan kuliner kaki lima yang sangat lezat, tetapi juga memiliki deretan restoran fine dining mewah yang sangat cocok untuk merayakan berbagai momen spesial.

Pilihan fine dining di Surabaya sangat beragam, mulai dari restoran bergaya Victoria klasik di gedung bersejarah, konsep irori Jepang tradisional, hingga rooftop romantis dengan pemandangan kota yang sangat memukau.

Setiap restoran mewah di Surabaya menawarkan pengalaman kuliner yang sangat berbeda dengan presentasi hidangan yang sangat indah, pelayanan personal, dan suasana yang sangat intim untuk berbagai acara.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Rabu (23/9), berikut 20 deretan rekomendasi restoran fine dining di Surabaya yang sangat worth it untuk dicoba dan layak masuk daftar kunjungan kamu.

1. Confit Restaurant

Restoran yang berlokasi di Jl. R.A Kartini No. 69 dan buka setiap Selasa–Minggu dari pukul 18.00 hingga 22.00 ini menawarkan atmosfer yang sangat eksklusif namun tetap sangat hangat dengan berbagai hidangan Australian yang sangat modern.

Menu western sangat lengkap mulai dari starter hingga dessert tersedia bersama layanan chef's table yang sangat premium untuk pengalaman makan yang paling eksklusif.