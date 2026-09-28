Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 28 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Senin, 28 September 2026 perlu diperhatikan, terutama ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.
Ketika energi menurun, Aquarius sebaiknya tidak terus memaksakan diri dengan mengandalkan kopi atau minuman berkafein agar tetap terjaga.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Rasa lelah dapat menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan makanan yang lebih baik, waktu tidur yang cukup, serta kesempatan untuk beristirahat.
Karena itu, perhatikan makanan yang dikonsumsi sepanjang hari agar kebutuhan energi tetap terpenuhi.
Kesibukan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terlalu sering melewatkan waktu makan.
Pilih makanan yang lebih seimbang dan usahakan menjaga jadwal makan agar tubuh tidak mudah kehilangan tenaga ketika aktivitas sedang meningkat.
Kualitas tidur juga perlu menjadi perhatian, terlebih jika beberapa hari terakhir Aquarius memiliki banyak pekerjaan atau kegiatan yang harus diselesaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022