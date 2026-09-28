Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Senin, 28 September 2026 perlu diperhatikan, terutama jika beberapa hari terakhir tubuh cukup banyak digunakan untuk beraktivitas.

Rutinitas olahraga atau kegiatan fisik dengan intensitas tinggi secara berulang dapat membuat tubuh membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengembalikan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika mulai merasakan pegal atau tubuh terasa lebih berat dari biasanya, Capricorn sebaiknya tidak terus memaksakan diri.

Berhenti sejenak dan memberikan waktu pemulihan dapat membantu tubuh kembali siap menjalani aktivitas berikutnya.

Istirahat bukan berarti kehilangan kemajuan yang sudah dicapai, sebab pemulihan juga menjadi bagian dari kebiasaan menjaga kebugaran.

Capricorn dapat mengurangi intensitas olahraga untuk sementara dan memilih aktivitas ringan sesuai dengan kondisi tubuh.