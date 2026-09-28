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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 28 September 2026: Luangkan Waktu untuk Menjaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 28 September 2026 dapat lebih terjaga ketika tubuh dan pikiran mendapatkan kesempatan untuk menikmati aktivitas yang menyenangkan.

Rutinitas yang padat terkadang membuat Virgo terus menunda hobi atau kegiatan yang sebenarnya dapat membantu mengurangi kejenuhan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat aktivitas yang sudah lama tidak dilakukan, Virgo dapat mulai menyisihkan waktu untuk kembali menikmatinya.

Yoga, menari, berjalan santai, atau kegiatan fisik lainnya dapat menjadi pilihan untuk membuat tubuh tetap aktif sekaligus membantu suasana hati menjadi lebih baik.

Virgo tidak perlu memaksakan diri memilih olahraga dengan intensitas tinggi hanya demi mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik.

Menemukan kegiatan yang terasa nyaman dan dapat dilakukan secara rutin justru dapat membantu membangun kebiasaan yang lebih mudah dipertahankan.

Selain bergerak, interaksi bersama keluarga juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana hati Virgo.

Editor: Novia Tri Astuti
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