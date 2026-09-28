Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 28 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Senin, 28 September 2026 dapat lebih terjaga ketika rutinitas harian mulai dibuat lebih bervariasi.

Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa variasi terkadang dapat membuat Aries kehilangan semangat, termasuk ketika menjalankan kebiasaan untuk menjaga kebugaran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika olahraga yang biasanya dilakukan mulai terasa membosankan, Aries dapat mencoba aktivitas lain yang tetap sesuai dengan kemampuan tubuh.

Berjalan kaki di lingkungan berbeda, bersepeda, berenang, melakukan latihan kekuatan dengan intensitas ringan, atau mencoba jenis olahraga baru dapat menjadi alternatif.

Pergantian aktivitas bukan hanya bertujuan membuat tubuh lebih aktif, tetapi juga membantu menjaga motivasi agar kebiasaan tersebut dapat dilakukan secara rutin.

Aries tidak perlu menganggap bahwa menjaga kesehatan selalu membutuhkan latihan berat atau aktivitas yang menguras tenaga.