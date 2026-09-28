Ramalan Zodiak Pisces 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi mungkin akan menghadapi kekhawatiran terkait masalah keluarga. Tetap tenang dalam menghadapi situasi akan membantu Anda melihat persoalan dengan lebih jernih dan mencegah masalah berkembang lebih jauh.

Sejumlah urusan lain juga membutuhkan kesabaran, termasuk pekerjaan dan keuangan. Pisces disarankan untuk menghindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru agar kondisi yang sedang dihadapi tidak semakin rumit.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret) Secara umum, masalah keluarga mungkin membuat Pisces merasa khawatir. Hadapi berbagai persoalan dengan tenang dan berikan waktu untuk memahami situasi sebelum bertindak. Sebaiknya hindari mengambil keputusan besar hari ini.

Cinta Pisces Anda mungkin merasa pasangan bersikap acuh tak acuh. Namun, perasaan tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena pasangan sebenarnya tetap menyayangi Anda.

Cobalah membangun komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman karena apa yang Anda rasakan seringkali tak sesuai kenyataan.

Karier Pisces Produktivitas di tempat kerja mungkin tidak sesuai harapan. Anda juga dapat mengalami kesulitan dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk hari ini.

Tetap fokus dan jangan terlalu membebani diri ketika hasil belum maksimal agar Anda tetap bisa berjalan ke depan.