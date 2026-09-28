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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 28 September 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang dipenuhi banyak aktivitas. Keteguhan sikap dan kemauan yang kuat menjadi modal penting untuk menyelesaikan berbagai urusan sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan.

Dukungan dari orang-orang di sekitar juga membuat berbagai pekerjaan terasa lebih mudah. Kondisi keuangan dan kesehatan yang baik turut memberikan ruang bagi Capricorn untuk menjalani hari dengan lebih nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini dipenuhi berbagai aktivitas yang menuntut Capricorn untuk tetap fokus. Anda memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan, terutama jika mempertahankan sikap teguh dan kemauan yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan.

Cinta Capricorn

Hubungan dengan pasangan berjalan dengan suasana yang ramah dan menyenangkan.

Pendekatan yang hangat akan membantu menjaga kebahagiaan dalam hubungan sekaligus membuat Anda dan pasangan lebih mudah saling memahami.

Karier Capricorn

Dukungan dari rekan kerja akan membantu Capricorn menyelesaikan berbagai tugas dalam pekerjaan. Ini bagus untuk kemapanan posisimu.

Anda juga bisa berpeluang menunjukkan performa yang baik sekaligus membuktikan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan berada dalam keadaan baik hari ini bagi Capricorn. Kenyamanan yang terjaga akan membantu Anda mempertahankan kebugaran.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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