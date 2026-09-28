Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang dipenuhi banyak aktivitas. Keteguhan sikap dan kemauan yang kuat menjadi modal penting untuk menyelesaikan berbagai urusan sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan.

Dukungan dari orang-orang di sekitar juga membuat berbagai pekerjaan terasa lebih mudah. Kondisi keuangan dan kesehatan yang baik turut memberikan ruang bagi Capricorn untuk menjalani hari dengan lebih nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini dipenuhi berbagai aktivitas yang menuntut Capricorn untuk tetap fokus. Anda memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan, terutama jika mempertahankan sikap teguh dan kemauan yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan.

Cinta Capricorn Hubungan dengan pasangan berjalan dengan suasana yang ramah dan menyenangkan.

Pendekatan yang hangat akan membantu menjaga kebahagiaan dalam hubungan sekaligus membuat Anda dan pasangan lebih mudah saling memahami.

Karier Capricorn Dukungan dari rekan kerja akan membantu Capricorn menyelesaikan berbagai tugas dalam pekerjaan. Ini bagus untuk kemapanan posisimu.

Anda juga bisa berpeluang menunjukkan performa yang baik sekaligus membuktikan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan.