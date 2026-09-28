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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 28 September 2026 | 17.56 WIB

Ramalan Zodiak Leo Akhir September 2026: Pentingnya Perencanaan dan Kendali Emosi

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo akhir September 2026 mengingatkan pentingnya memiliki perencanaan yang jelas dalam menjalani berbagai aktivitas.

Menentukan tujuan dan langkah yang tepat dapat membantu Leo memperoleh hasil sesuai harapan. Periode ini juga dapat membawa rasa puas terhadap berbagai urusan yang sedang dijalani.

Selain perencanaan, Leo perlu menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi sehari-hari.

Emosi yang kurang stabil dapat memengaruhi hubungan dengan orang terdekat, sementara pengeluaran juga perlu dikendalikan. Meluangkan waktu untuk berdoa, bermeditasi atau melakukan kegiatan spiritual sesuai keyakinan dapat membantu memberikan ketenangan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Leo mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Leo perlu membuat perencanaan yang matang sebelum menjalankan berbagai tugas. Langkah yang terorganisasi dapat membantu meningkatkan hasil kerja dan mengurangi kesalahan.

Leo juga disarankan menerapkan sikap yang lebih fleksibel. Tidak semua pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan akan membantu menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih baik.

2. Cinta

Hubungan asmara Leo perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pengendalian emosi.

Leo mungkin merasa mudah kesal kepada pasangan tanpa alasan yang jelas. Jika tidak dikendalikan, perasaan tersebut dapat memengaruhi keharmonisan hubungan.

Cobalah mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan dengan pasangan. Sikap lebih santai dan terbuka dapat membantu menjaga komunikasi tetap baik.

3. Keuangan

Pengeluaran Leo berpotensi mengalami peningkatan pada akhir September. Karena itu, kebiasaan berbelanja perlu lebih diperhatikan agar kondisi keuangan tidak terganggu.

Leo sebaiknya membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum mengeluarkan uang. Mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan menerapkan pola hidup hemat dapat membantu menjaga keuangan tetap terkendali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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