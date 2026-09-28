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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 28 September 2026 | 17.51 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu menjaga ketenangan dan mengendalikan diri dalam mengambil keputusan hari ini. Jangan terburu-buru memulai sesuatu sebelum mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat muncul.

Pendekatan yang fleksibel akan membantu Aquarius menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik. Sebaliknya, keputusan besar sebaiknya tidak diambil secara tergesa-gesa agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini menuntut Aquarius untuk berpikir lebih mendalam sebelum bertindak. Tetap tenang dan terbuka terhadap berbagai pilihan akan membantu Anda menghadapi aktivitas dengan lebih baik. Hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru.

Cinta Aquarius

Hindari mengungkapkan perasaan dengan cara yang terlalu berpusat pada diri sendiri kepada pasangan. Sikap tersebut justru dapat mengganggu kebahagiaan dalam hubungan.

Cobalah lebih memahami sudut pandang pasangan agar komunikasi tetap berjalan baik.

Karier Aquarius

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu mungkin menjadi tantangan hari ini. Tekanan pekerjaan yang berlebihan dapat membuat Anda merasa lelah dan terbebani.

Atur ritme kerja dengan baik agar tugas tetap dapat diselesaikan tanpa menguras energi secara berlebihan.

Kesehatan Aquarius

Menjaga pola makan menjadi hal penting untuk mempertahankan kondisi tubuh.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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