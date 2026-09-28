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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 17.04 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Senin, 28 September 2026: Pikirkan Arah Hubungan dengan Matang

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 28 September 2026 membutuhkan ketenangan sebelum menentukan langkah yang berkaitan dengan masa depan hubungan.

Jika sedang menjalin kedekatan dengan seseorang, Aquarius sebaiknya tidak membuat keputusan besar hanya karena emosi sedang berubah atau situasi terasa kurang nyaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hubungan yang ingin berjalan dengan baik membutuhkan pemahaman dari kedua pihak mengenai apa yang diharapkan ke depannya.

Karena itu, Aquarius dapat membuka pembicaraan mengenai arah hubungan tanpa merasa harus memaksakan keinginan sendiri.

Keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi atau perasaan sesaat berisiko menimbulkan kebingungan ketika kedua pihak akhirnya membicarakan hal yang sama dengan sudut pandang berbeda.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan harapan, kekhawatiran, maupun pandangannya mengenai hubungan yang sedang dijalani.

Aquarius juga sebaiknya tidak mengabaikan persoalan kecil yang mulai membuat suasana hubungan terasa kurang nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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