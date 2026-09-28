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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Lebih Terbuka Menunjukkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 28 September 2026 dapat terasa lebih hangat ketika perasaan tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan, tetapi juga disampaikan secara terbuka.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin terbiasa memperlihatkan kasih sayang melalui perhatian kecil tanpa banyak mengungkapkannya lewat kata-kata.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cara tersebut memang dapat menunjukkan kepedulian, tetapi pasangan terkadang tetap membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya dirasakan Capricorn.

Jika perasaan terhadap pasangan semakin kuat, tidak perlu menunggu momen yang sempurna untuk mengungkapkannya.

Kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai dan dipahami.

Capricorn juga perlu memastikan kesibukan sehari-hari tidak membuat perhatian terhadap hubungan semakin berkurang.

Menanyakan kabar, menyempatkan waktu untuk berbicara, atau memberikan perhatian setelah pasangan menjalani hari yang melelahkan dapat menjadi bentuk kepedulian yang berarti.

Editor: Novia Tri Astuti
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