Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Lebih Terbuka Menunjukkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 28 September 2026 dapat terasa lebih hangat ketika perasaan tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan, tetapi juga disampaikan secara terbuka.
Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin terbiasa memperlihatkan kasih sayang melalui perhatian kecil tanpa banyak mengungkapkannya lewat kata-kata.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Cara tersebut memang dapat menunjukkan kepedulian, tetapi pasangan terkadang tetap membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya dirasakan Capricorn.
Jika perasaan terhadap pasangan semakin kuat, tidak perlu menunggu momen yang sempurna untuk mengungkapkannya.
Kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai dan dipahami.
Capricorn juga perlu memastikan kesibukan sehari-hari tidak membuat perhatian terhadap hubungan semakin berkurang.
Menanyakan kabar, menyempatkan waktu untuk berbicara, atau memberikan perhatian setelah pasangan menjalani hari yang melelahkan dapat menjadi bentuk kepedulian yang berarti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022