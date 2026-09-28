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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 16.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Jaga Ucapan Saat Menghadapi Emosi

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Senin, 28 September 2026 membutuhkan cara berkomunikasi yang lebih tenang agar perasaan tidak mudah berubah menjadi kesalahpahaman.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, rasa kesal atau kecewa sebaiknya tidak langsung dilampiaskan melalui perkataan yang keluar tanpa pertimbangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keinginan untuk berbicara secara spontan memang dapat muncul ketika emosi sedang tinggi, tetapi pasangan belum tentu memahami maksud di balik ucapan yang disampaikan dengan nada keras.

Jika menghadapi persoalan yang cukup sensitif, Sagittarius dapat mengambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran sebelum memulai pembicaraan.

Memberikan jeda bukan berarti menghindari masalah, melainkan memberi kesempatan agar percakapan berlangsung dengan kepala yang lebih dingin.

Hubungan akan terasa lebih sehat ketika kedua pihak dapat menyampaikan pendapat tanpa membuat lawan bicara merasa sedang diserang.

Selain membicarakan persoalan serius, Sagittarius juga dapat menciptakan kembali suasana hangat melalui aktivitas sederhana bersama pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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