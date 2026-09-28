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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 28 September 2026: Bangun Kepercayaan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Senin, 28 September 2026 dapat terasa lebih nyaman ketika komunikasi dilakukan secara terbuka tanpa terburu-buru mempertahankan diri.

Jika hubungan belakangan ini terasa kurang dekat karena persoalan tertentu, Scorpio tidak harus selalu menunggu pasangan menjadi pihak yang memulai upaya untuk memperbaiki keadaan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Scorpio pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Obrolan sederhana dengan suasana yang tenang dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi jarak dan membantu kedua pihak memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Scorpio mungkin sesekali merasa perlu membela diri ketika pembicaraan mulai menyentuh kesalahan atau kekurangan dalam hubungan.

Namun, terlalu cepat memasang sikap bertahan dapat membuat pasangan merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan perasaannya.

Karena itu, cobalah mendengarkan sampai selesai sebelum memberikan jawaban atau menjelaskan sudut pandang sendiri.

Perbedaan pemikiran tidak selalu harus berubah menjadi pertengkaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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