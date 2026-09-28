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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 16.36 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Senin, 28 September 2026: Pulihkan Kehangatan dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Senin, 28 September 2026 dapat bergerak menuju suasana yang lebih nyaman setelah sebelumnya sempat diwarnai ketegangan.

Jika beberapa hari terakhir hubungan terasa kurang harmonis karena perdebatan atau persoalan yang belum selesai, kesempatan untuk kembali mendekat dapat mulai terbuka.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo tidak harus terus memikirkan siapa yang paling benar ketika terjadi perbedaan pendapat.

Menemukan cara agar hubungan kembali terasa nyaman justru dapat menjadi hal yang lebih penting daripada mempertahankan argumen masing-masing.

Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas sederhana bersama pasangan juga dapat membantu mencairkan suasana.

Menyiapkan makanan, menikmati waktu santai di rumah, atau sekadar berbincang mengenai hal-hal ringan dapat membuat kedekatan kembali terasa.

Jika masih terdapat masalah yang perlu dibahas, pilih waktu ketika emosi kedua pihak sudah lebih terkendali.

Editor: Novia Tri Astuti
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